Пьяный грабитель залез в дом и попытался изнасиловать пенсионерку в российском регионе

В Омской области грабитель залез в дом и попытался изнасиловать пенсионерку. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 4 февраля. Пьяный 22-летний грабитель проник в дом 69-летней женщины, чтобы похитить имущество. Увидев, что пенсионерка проживает одна, злоумышленник попытался ее изнасиловать. Действия преступника пресекли соседи — он успел скрыться.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. Отмечается, что ранее он уже был судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 131 УК РФ. Фигуранту предъявили обвинение, мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь предполагаемому злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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