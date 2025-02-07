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СМИ: в Каталонии задержали двоих россиян по подозрению в терроризме

El Periodico: в Испании двоих россиян и белоруса подозревают в терроризме
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Juan Medina/Reuters

В испанском регионе Каталония полиция задержала пятерых человек, подозреваемых в возможной причастности к «террористической деятельности». Среди них, как сообщает газета El Periodico, двое являются россиянами, а один — гражданином Белоруссии.

Издание утверждает, что сотрудники разведывательного подразделения национальной полиции провели аресты, полагая, что задержанные могут быть связаны с группой, которая якобы осуществляла различные действия в нескольких европейских странах. Однако конкретные доказательства этих обвинений не были предоставлены.

Среди задержанных — четверо молодых людей примерно 20 лет и 50-летний гражданин Колумбии. Также в группу входили испанцы.

По имеющимся данным, задержанные проживали в Барселоне. Отмечается, что один из предполагаемых россиян работает в сфере информационных технологий, а другой занимается фотографией.

В конце января полицейские индонезийского острова Бали задержали гражданина России по подозрению в причастности к вооруженному ограблению. Как отмечается, ограбление произошло 15 декабря прошлого года. Два автомобиля заблокировали машину, в которой находился потерпевший. Из транспортных средств вышли восемь человек, одетые в черное. На их лицах были маски, а в руках — ножи, молотки и пистолеты. Злоумышленники избили мужчину и отобрали у него смартфон, после чего заставили пострадавшего перевести криптовалюту на их счета.

Ранее россиянина арестовали в Таиланде за организацию разбойного нападения на соотечественника.

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