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На острове Бали задержали гражданина РФ

ANTARA: на Бали задержали россиянина по подозрению в вооруженном ограблении
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Antara Foto Agency/Reuters

Полицейские индонезийского острова Бали задержали гражданина России по подозрению в причастности к вооруженному ограблению. Об этом сообщает индонезийское агентство ANTARA.

По его данным, ограбление произошло 15 декабря прошлого года. Два автомобиля заблокировали машину, в которой находился потерпевший. Из транспортных средств вышли восемь человек, одетых в черное. На их лицах были маски, а в руках — ножи, молотки и пистолеты. Злоумышленники избили мужчину и отобрали у него смартфон, после чего заставили пострадавшего перевести криптовалюту на их счета.

Агентство отмечает, что полиция Индонезии сотрудничает с Интерполом, чтобы установить всех лиц, причастных к ограблению. Одного злоумышленника уже удалось идентифицировать и задержать, поскольку потерпевший сумел запомнить его. Гражданина РФ с инициалами К.А. арестовали, когда он планировал покинуть Бали и улететь в Дубай.

Ущерб, нанесенный грабителями, оценивается в $40 млн.

В июне прошлого года на Бали мужчина напал на британскую туристку и разбил ей голову ради фотоаппарата. 25-летняя Эмили шла по пляжу Бату Болонг в сторону пляжа Каю Путих вместе со своей подругой. При себе у британки была черная камера Canon G7X. В районе пляжа Берава около деревни Тибубененг на девушек напал неизвестный. Он ударил Эмили деревянным бруском по голове, от чего у нее началось сильное кровотечение, и отобрал фотоаппарат. Сумма ущерба составила около 31 млн индонезийских рупий (около 168 тыс. рублей).

Ранее россиянина арестовали в Таиланде за организацию разбойного нападения на соотечественника.

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