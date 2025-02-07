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В России появится Президентский фонд экологических и природоохранных проектов

Путин подписал указ о создании фонда экологических и природоохранных проектов
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России появится Президентский фонд экологических и природоохранных проектов. Указ о его создании подписал глава государства Владимир Путин, сообщает пресс-служба Фонда президентских грантов, который займется организационным обеспечением деятельности нового института.

Отмечается, что право на участие в конкурсах фонда получат не только некоммерческие неправительственные организации, но также учреждения, ответственные за управление особо охраняемыми природными территориями, а также граждане с собственными инициативами.

Конкурсная кампания по отбору проектов будет проводиться ежегодно. Первый этап конкурса планируется провести в марте 2025 года.

Кроме того, фонд сможет самостоятельно разрабатывать и реализовывать программы и проекты, направленные на защиту окружающей среды и защиты животных.

Также был создан Координационный комитет по поддержке экологических инициатив, который займется координацией работы нового фонда. Председателем комитета назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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