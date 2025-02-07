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Украинского «человека-дерево» выселили из Рима

Open: украинского «человека-дерево» выселили из Рима за террор против итальянцев
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Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Риме приняли специальные меры против украинца, который на протяжении нескольких месяцев занимался террором местных жителей одного из кварталов города, нападая на людей и автомобили. Об этом пишет издание Open.

«Одетый в лохмотья и листья, иногда голый, 47-летний украинец стал кошмаром для местных жителей. Теперь, после ряда обвинительных приговоров за преступления, связанные с нанесением телесных повреждений и ущерба, он рискует быть арестованным», — говорится в публикации.

Украинца прозвали «человеком-деревом», потому что он одевался в тряпки, ветки и обломки пластика. Как сообщили в полицейском управлении города, украинец бродил по району Балдуина и нападал на людей в вечерние и ночные часы. Его поступки довели граждан до такой степени, что жители района были вынуждены менять свой образ жизни, чтобы избегать встреч с ним.

Отмечается, что мужчина также напал с деревянной палкой на женщину и ее двухлетнюю дочь, угрожая насилием. До этого он повредил несколько автомобилей и с приездом полицейских набросился на них с разбитой бутылкой, а в августе выбрал жертвой двух женщин, перейдя от оскорблений к ударам палкой.

За его действия Надзорный суд запретил украинцу находиться в столице Италии. При нарушении запрета арест может быть произведен даже в том случае, если правонарушитель не был задержан на месте преступления.

До этого в Киеве осудили 32-летнего мужчину, который из-за неудач в личной жизни устроил погром в приемной министерства социальной политики Украины. Зайдя в приемную министерства, мужчина неожиданно начал грубо браниться, разбивая стулом окна и опрокидывая офисную мебель и технику. Потом он объяснил свое поведение тем, что не смог найти «порядочную невесту».

Ранее в Одессе произошла массовая драка гражданских с военными.

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