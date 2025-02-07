В РПЦ не поддержали предложение о введении выходных после Пасхи и Троицы

Священник Островский: вводить выходные после Пасхи и Троицы нет необходимости

Вводить выходные дни после праздников Пасхи и дня Святой Троицы нет необходимости. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский.

По его словам, эти праздники отмечают с субботы на воскресенье, а церковные службы в эти дни посещают малый процент россиян.

«Если посмотреть на количество людей, посещающих храмы, то я не думаю, что им нужен специальный выходной день», — заявил Островский.

Он добавил, что на такие праздники приходят порядка 5% населения страны, а для тех граждан, которые не посещают службы, и так много выходных дней. Священник подчеркнул, что дополнительные праздники станут поводом для поездок на дачу.

«Так хотя бы, может быть, на дачу не уедут, а так поедут на дачу – шашлыки, водочка, нетрадиционные ценности. Зачем нам это надо?», — заключил он.

7 февраля депутат Дмитрий Гусев заявил, что в Госдуме разработают законопроект, согласно которому понедельники после Пасхи и день Святой Троицы должны стать выходными днями. По его словам, это даст возможность людям провести больше времени с близкими и сосредоточиться на важных вещах, на вере.

Ранее в Госдуме раскритиковали идею сделать Пасху и день Святой Троицы выходными.