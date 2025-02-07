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В Госдуме захотели сделать выходными днями Пасху и день Святой Троицы

Депутат Гусев: Пасху и день Святой Троицы предложат сделать выходными днями
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

В Государственной думе разработают законопроект, согласно которому Пасха и день Святой Троицы должны стать выходными днями. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Дмитрий ГусевСправедливая Россия — За правду»).

Он отметил, что эти дни являются «светлыми моментами жизни, наполненными радостью, душевным теплом и семейными традициями».

«Чтобы сделать эти дни еще более значимыми, мы готовим и внесем законопроект. Дополнительный выходной в понедельник, следующий за этими праздниками», — сказал депутат.

Гусев считает, что этот законопроект даст возможность людям провести больше времени с близкими, насладиться теплом и уютом семейного круга и сосредоточиться на важных вещах, на вере.

«Так мы укрепим традиции, преумножив их смысл для будущих поколений», — заключил депутат.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что предложение ввести в России четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей появилось на фоне того, что им и так приходится часто отпрашиваться с работы.

Ранее стало известно, что работодателей планируют обязать создавать помещения для кормления детей.

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