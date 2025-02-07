В Госдуме раскритиковали идею сделать Пасху и день Святой Троицы выходными

Два дополнительных выходных на Пасху и день Святой Троицы станут нагрузкой для экономики и россиян, так как компаниям придется оплачивать сотрудникам эти дни в двойном размере. Об этом «Газете.Ru» заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Cегодня у нас достаточно сбалансированный производственный календарь, который уже содержит 14 праздничных нерабочих дней. В этом случае я не думаю, что предложение пройдет. Мы два дня дополнительно включаем, что несет достаточно хорошую нагрузку — за них работодатель должен заплатить не менее, чем в двойном размере своим работникам, если есть необходимость привлечения к работе. Это все ляжет на конечного потребителя, на нас с вами, на покупателей. Если мы в выходной понедельник хотим сходить на прогулку, пройтись по торговому центру, то мы будем иметь в виду, что все работающие в торговом центре получают двойную оплату труда, и мы тоже должны будем заплатить за это конечной стоимостью продукции», – сказала она.

Депутат напомнила, что в России проживают представители разных конфессий, а власти в регионах вправе сами принимать решения о включении праздничных дней в календарь.

«У нас уже есть Рождество Христово, замечательный праздник, который мы все с удовольствием отмечаем. Кроме того, Светлый понедельник всегда получается на выходной день. Но остальные праздники нужно главам регионов и территориальным законодательным собранием решать, включать в свой календарь или нет. Такое право у регионов имеется. Будет правильно не вмешиваться в вероисповедание других национальных республик. У нас есть республики, в которых абсолютное большинство, например, исповедует ислам или шаманизм. Зачем нам в этом случае эти регионы обязывать проводить еще два дня выходных на федеральном уровне? Думаю, это нежизнеспособная инициатива. К сожалению, таких инициатив достаточно много появляется. Но создана она из самых благих побуждений», – пояснила она.

7 февраля депутат Дмитрий Гусев заявил, что в Госдуме разработают законопроект, согласно которому понедельники после Пасхи и день Святой Троицы должны стать выходными днями. Он считает, что это даст возможность людям провести больше времени с близкими и сосредоточиться на важных вещах, на вере.

Ранее в Крыму объявили дополнительные выходные в честь религиозных праздников.