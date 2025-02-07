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Пятерых подростков, сбежавших из спецшколы в Перми, нашли спустя девять дней

Сбежавшие из пермской спецшколы дети устроили погром в многоэтажке
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Global Look Press

Подростков, которые сбежали из пермской спецшколы для трудных детей, нашли спустя девять дней. По информации Telegram-канала Ural Mash, друзья поспорили, что смогут прожить на улице больше трех месяцев.

Мальчиков обнаружили в подъезде жилого дома, они успели повредить там почтовые ящики. Школьники признались, что сбежали на спор. Больше недели они воровали еду или возвращались домой, чтобы поесть. Ночевали беглецы в подъездах многоэтажек. Их вернули родителям.

Информация об исчезновении пятерых учеников специального учебно-воспитательного учреждения «Уральское подворье» появилась в СМИ пару дней назад.

Сообщалось, что 3 февраля в полицию обратилась женщина, которая работает в школе поваром и является матерью одного из беглецов — Сергея Игнатьева. Она заявила, что не знает, где с конца января находится ее 12-летний сын. Раньше, по словам заявительницы, подростки уже сбегали из центра, но возвращались до того, как их успевали объявить в розыск.

Ранее сбежавшего из дома подростка нашли в крепости из туалетной бумаги.

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