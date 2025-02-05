В Прикамье пятеро подростков сбежали из спецшколы для трудных детей

В Перми пятеро подростков сбежали из спецшколы. По информации Telegram-канала Ural Mash, об их местонахождении ничего неизвестно уже целую неделю.

В полицию обратилась женщина, которая работает в школе поваром и является матерью одного из беглецов — Сергея Игнатьева. Она заявила, что не знает, где находится ее 12-летний сын, учащийся специального учебно-воспитательного учреждения «Уральское подворье».

По словам матери мальчика, он и его друзья состоят на учете в ПДН и раньше уже пропадали. Однако подростки возвращались до того, как их успевали объявить в розыск. На этот раз прошло семь дней, а дети так и не вернулись.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что 3 февраля местная жительница подала заявление о пропаже сына в отдел полиции Мотовилихинского района Перми.

«В настоящее время проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Заявлений о том, что пропало несколько подростков в полицию не поступало», — уточнили в ведомстве.

Ранее четверо подростков сбежали из детского дома в Ростовской области.