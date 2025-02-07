Врач раскрыл, о каких заболеваниях сигнализируют частые простуды

Врач Жемчугов: частые простуды могут сигнализировать о диабете или онкологии

Частые простуды могут сигнализировать о более серьезных проблемах со здоровьем. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил доктор медицинских наук, врач-терапевт, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Нужно пойти к доктору, который назначит обследование, чтобы понять, кто подъедает иммунитет. Это может быть вещь, совершенно не относящаяся к носоглотке и к простуде: скрытый сахарный диабет, скрытая онкология, хроническая инфекция в желудке, гормональные расстройства», — объяснил специалист.

По его мнению, контрастный душ и вакцинация — хорошая профилактика для поддержания иммунной системы.

Основатель лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев до этого объяснил, как отличить грипп от ОРВИ.

По его словам, признаки гриппа (высокая температура, кашель, слабость) появляются резко, а ОРВИ развивается с медленным нарастанием симптомов, при этом температура при простуде может отсутствовать или повышаться незначительно. Кашель при ОРВИ со временем переходит из сухого во влажный, при гриппе — остается сухим и болезненным, отметил Исаев.

Ранее врач оценила пользу меда и имбиря для борьбы с простудой.