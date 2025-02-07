«Выбросила в овраг»: мать ползавшего на дороге младенца рассказала о происшествии

В Подмосковье спасли 11-месячную девочку, которая ночью ползала по дороге и плакала. Как рассказала ее мать Юлия, ребенка забрала из дома и выбросила в овраг бабушка, имеющая психическое заболевание. В беседе с 360.ru женщина заверила, что родственница приехала недавно, а сама семья, где воспитывается девочка и еще двое детей, является благополучной.

Напомним, сообщалось, что младенца похитила бабушка ночью и вынесла на улицу, где ее спас проезжавший мимо водитель. Как рассказала мама девочки, у нее выявили психическое заболевание, но точного диагноза пока нет – возможно, это начальная форма деменции. Живет 66-летняя пенсионерка отдельно, но напросилась в гости к дочери, так как соскучилась по внукам. По словам Юлии, она посоветовалась с врачом пожилой пациентки, и та одобрила ее пребывание в доме с детьми.

«Лечащий врач меня не то, чтобы заверил, но он сказал, что она безопасна, пока принимает препараты. Просто смотрите, чтобы вовремя принимала препараты и можете ее погостить взять», — рассказала женщина, добавив, что странностей за бабушкой не замечали.

Однако 4 февраля ночью после того, как несколько часов ребенок проплакал из-за режущихся зубов, в момент, когда все уснули, пенсионерка взяла внучку в «бодике», вынесла ее на улицу и выбросила ее в овраг. Оттуда девочка выползла на дорогу. К тому моменту, как ее спас и отогрел водитель, на улице она находилась около 30-35 минут. Юлия призналась, что когда ей позвонила инспектор, не сразу поняла, что случилось.

«Я поворачиваю голову и вижу, что ребенка нет. Она мне начинает по телефону все объяснять, у меня начинается дикая истерика. Я не знаю, что это было, вопли нечеловеческие. Дети просыпаются, муж. Не понимаем, что происходит, что нам нужно ехать», — вспоминает Юлия.

Ребенок получил легкую степень переохлаждения, сейчас девочка чувствует себя хорошо, заверила женщина. Пенсионерка, по ее словам, после случившегося уехала домой. Однако ее дочь предупредила полицию, что она может представлять социальную опасность, после чего пожилую женщину отправили на принудительное лечение.

Ранее спаситель выползшей на дорогу девочки рассказал подробности случившегося.