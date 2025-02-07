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В Госдуме предложили разрешить регионам определять модель самоуправления

В Госдуме подготовили поправки о праве регионов определять модель самоуправления
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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Депутаты Госдумы подготовили поправку о возможности регионов самостоятельно определить модель местного самоуправления. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента, передает ТАСС.

Поправки внесены к законопроекту «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Доработанные нормы, отметили в Госдуме, предоставят возможность регионам «самостоятельно определить модель местного самоуправления и с учетом индивидуальных особенностей выйти на более эффективную организацию управления».

В случае принятия документа российские субъекты смогут решать переходить ли им на одноуровневую систему самоуправления либо сохранить двухуровневую (с сельскими и городскими поселениями). В первоначальном варианте проекта закона двухуровневую систему предлагалось ликвидировать.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в декабре 2021 года, в первом чтении он был принят 25 января 2022 года.

Ранее в Госдуме рассказали, сколько времени понадобится на замену вывесок на иностранном языке.

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