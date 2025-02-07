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Одичавшие коровы стали государственной проблемой в Литве

Жители Литвы рассказали о нашествии коров, брошенных хозяином много лет назад
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Shutterstock/Tungalag Balzhirova

Жители Литвы пожаловались на нашествие коров и овец. Животные топчут поля и пугают людей уже почти 20 лет, но местные власти не могут решить эту проблему, сообщает портал LRT.lt.

Стадо одичавших коров и еще примерно 50 овец бродит по Шальчининкскому району, который находится рядом с границей Белоруссии. Жители говорят, что у животных есть хозяин, но он годами не ухаживает за ними должным образом. Мужчина, которому скот перешел по наследству, «воспринимает стадо как семью и не позволяет что-либо с ним делать». Привыкшие к вольной жизни быки и коровы заходят в деревню Девянишкес и гуляют по угодьям местных фермеров. Они вытаптывают посевы, сносят заборы и пугают людей, подходя к их домам вплотную.

«Мы обрабатываем около 80 гектаров, а примерно на 40 гектарах эти животные ежегодно наносят ущерб посевам. Из-за этого мы теряем 40–50 тонн урожая», – объясняет фермер Ярослав Щикно.

Он и другие землевладельцы неоднократно писали жалобы во всевозможные инстанции, но власти начали реагировать на запросы населения лишь с апреля прошлого года. За это время Шальчининкское самоуправление установило загон, но животные в нем так и не поселились. Теперь чиновники надеются привлечь к ситуации Государственную продовольственную и ветеринарную службы.

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