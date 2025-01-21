Германия столкнулась с нашествием крыс из-за запрета на яды

Германии угрожает нашествие крыс из-за грядущего запрета на яды. Об этом пишет Bild.

Сейчас крысы — обычное явление в крупных немецких городах. Грызунов привлекают, в частности, пищевые отходы. Местные жители утверждают, что крыс становится только больше. Это происходит на фоне ожидающегося принятия федерального закона о запрете на применение родентицидов — препаратов, широко использующихся в сельском хозяйстве против грызунов. В Федеральном институте охраны труда и здоровья критически относятся к крысиному яду. По мнению ведомства, вещества, применяемые для травли вредителей, представляет не меньшую опасность для домашних животных и окружающей среды.

Однако специалисты говорят, что если это запретительное решение будет принято, ситуация с крысами в городах и муниципалитетах резко ухудшится, и предупреждают о распространении «крысиной чумы». И хотя эти животные представляют «значительный потенциальный риск для здоровья населения», зоозащитники, также выступающие против использования родентицидов, предлагают бороться с ними более гуманными методами, например, расставляя ловушки.

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