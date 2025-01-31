В Подмосковье вынесли приговор военным за хищение с оборонного предприятия

Суд в Подмосковье приговорил двоих военных к семи годам за хищение

Реутовский военный гарнизонный суд приговорил к лишению свободы сроком на семь лет двух экс-представителей Минобороны РФ при «НПП «Исток» имени А.И. Шокина» за хищения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.

По данным ведомства, приговор был вынесен начальнику военного представительства, аккредитованного при АО «НПП «Исток», Тёхану А. И. 1968 года рождения и его заместителю Сиюхову Т. Ш. 1980 года рождения. Уточняется, что они причастны к хищению продукции военного назначения в особо крупном размере.

В ходе расследования установлено, что в период с 2012 по 2021 год фигуранты похитили с предприятия 200 единиц продукции, предназначенной для производства радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов.

В совершении преступления участвовали сотрудники предприятия: вольнонаемный работник военного представительства, начальник лаборатории, водитель предприятия и генеральный директор коммерческой организации. Как указали в ФСБ, последний занимался реализацией похищенной продукции. Кроме того, начальник лаборатории предприятия подделала техническую документацию, чтобы скрыть факт неисправности продукции.

Члены преступной группы были задержаны сотрудниками управления в сентябре 2021 года при попытке хищения очередной партии продукции военного назначения.

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