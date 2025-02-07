В Башкирии врачи спасли мужчину с разорвавшейся после падения на сноуборде почкой

В Башкирии сноубордист порвал почку при падении на склоне

В Башкирии спасли мужчину, который получил разрыв почки после падения на сноуборде, сообщает Минздрав республики.

Недавно в приемное отделение Дюртюлинской больницы на скорой помощи доставили 25-летнего мужчину с сильными болями в пояснице и головокружением. Оказалось, что он пострадал во время катания на сноуборде,

Врачи выявили у пациента все признаки закрытой травмы почки, сопровождавшейся сильным кровотечением. Ситуация требовала экстренного хирургического вмешательства.

«Операция прошла успешно, кровотечение было остановлено. На десятый день после операции мужчину выписали домой», — рассказали в больнице.

Медики рекомендовали всем любителям активных видов спорта соблюдать технику безопасности и перед выходом на склон критически оценивать уровень своей физической подготовки.

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