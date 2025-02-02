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Россиянин упал на клумбу и проткнул мочевой пузырь металлическим штырем

В Ростове-на-Дону спасли мужчину, пропоровшего мочевой пузырь штырем
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Pixabay

В городской больнице Ростова-на-Дону врачи спасли пациента, который проткнул мочевой пузырь, упав на клумбу. Об этом сообщает минздрав региона.

Ростовчанин случайно упал на клумбу, где растения были привязаны металлическими прутьями. Один из штырей насквозь пропорол ему мягкие ткани. В больнице у пострадавшего диагностировали разрыв мочевого пузыря.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, рану удалось ушить. Малоинвазивная операция помогла пациенту полностью восстановиться в кратчайшие сроки с минимальным риском инфекционно-воспалительных осложнений.

До этого сообщалось, что в Якутии врачи спасли пенсионерку, которая целиком проглотила три абрикоса. Ей диагностировали острую кишечную непроходимость. Хирургическое вмешательство прошло успешно, вскоре пенсионерку выписали на амбулаторное лечение.

Ранее россиянин объелся хурмой и оказался на операционном столе.

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