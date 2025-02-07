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Река в Перу окрасилась в ярко-красный цвет, удивив местных жителей

The Sun: река Римак в Лиме покраснела
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weathermonitors/X

Река Римак в Перу окрасилась в ярко-красный цвет, пишет The Sun.

Жители Лимы заметили, что река Римак, являющаяся важным источником воды для региона, приобрела красный цвет. Очевидцы поделились своими впечатлениями от увиденного в социальных сетях, выражая удивление и беспокойство.

Эксперт по окружающей среде Мария Анхелика Вилласанте пояснила, что изменение цвета воды не связано с мистическими причинами, как предполагали некоторые. По ее мнению, это результат попадания в реку загрязняющих веществ с промышленных объектов. В бассейне реки Санта-Эулалия, расположенном неподалёку, находятся около 30 действующих шахт и более 500 дренажных труб, которые сбрасывают отходы прямо в Римак.

Местный поставщик воды подтвердил факт изменения цвета, но заверил, что это не повлияло на качество питьевой воды.

«Сбор и очистка воды на наших заводах продолжаются в обычном режиме, строго соблюдаются стандарты качества», — заявили в компании.

Национальное управление водных ресурсов Перу уже взяло пробы воды для анализа и пообещало продолжить мониторинг ситуации.

«Мы будем выполнять нашу надзорную функцию, измеряя качество воды из природных источников и предоставляя результаты компетентным органам. В случае обнаружения каких-либо изменений соответствующие меры будут приняты как можно скорее», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее во Владивостоке заметили прилив «цвета Фанты».

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