Работник детского сада положил в мусорное ведро ребенка, отказавшегося от дневного сна

Работник детсада в США посадил воспитанника в мусорный бак после того, как он отказался спать. Об этом пишет People.

Инцидент попал на камеры наблюдения, установленные в дошкольном учреждении в Хоумвуде, штат Иллинойс. Мальчик по имени Грейсон, который ходит в детсад со своим младшим братом, отказался спать, чем разозлил одного из сотрудников. Тот грубо схватил ребенка и отвел к мусорному контейнеру, а затем силой усадил его внутрь на глазах у других подопечных. Как уточняется, мальчик сам рассказал о произошедшем матери, а та нашла способ посмотреть запись.

«У меня не было слов. Первым делом я, конечно, расплакалась. И я сразу же отправилась в полицейский участок», — вспоминает мать Грейсона.

Однако родителям детей быстро сообщили, что полиция ничего не может сделать, поскольку Грейсон не получил никаких физических травм от рук работника. Теперь семья ищет новый детский сад, ведь руководство учреждения, куда братья ходили почти два года, не сообщило им о произошедшем, хотя и уволило виновного.

Сам помощник воспитателя сказал родителям Грейсона, что это была шутка. Теперь они собираются подавать иск против детсада и готовы обратиться к психологу, так как беспокоятся за психическое здоровье своего сына, испытавшего публичное унижение.

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