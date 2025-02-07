В Петербурге кадет на спор выпил реактив в кабинете химии и попал в больницу с отравлением

В Петербурге 14-летнего подростка госпитализировали после спора. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в Кронштадте. По данным издания, молодой человек поспорил с другими кадетами, что сможет выпить химические реактивы, которые находились в кабинете химии в пробирке.

«Предположительно, в ней был раствор бария», – сообщается в публикации.

В результате подросток попал в больницу с отравлением. Информация о его состоянии не уточняется.

До этого в Сургуте подросток получил травму спины из-за спора. Перед занятиями он вместе со знакомыми пошел в спортзал вечерней школы, где они решили выяснить, кто сильнее.

Для этого 16-летний пострадавший попытался поднять 100-килограммовую штангу. Во время упражнения юноша почувствовал боль в спине.

После этого вместе со знакомыми он пошел прыгать в сугробы, и в этот момент боль усилилась. Позже он попал в больницу с множественными переломами грудного отдела позвоночника.

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