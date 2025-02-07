В Белом доме сообщили, что при Байдене бюджет расходовали на эксперименты с животными

Американская конгрессвумен Нэнси Мейс обвинила предыдущую администрацию президента Джо Байдена в жестоких и бессмысленных опытах, на которые уходили деньги налогоплательщиков. Ее выступление опубликовали на сайте Комитета палаты представителей США по надзору и правительственной реформе.

Исследования финансировались в рамках программ Diversity, Equality and Inclusion (DEI), направленных на поддержку разнообразия, равенства и инклюзивности. В частности, по словам Мейс, Байден с вице-президентом Камалой Харрис потратили почти $10 млн федеральных денег на создание трансгендерных мышей, крыс и обезьян. Конгрессвумен отметила, что такие эксперименты не только жестоки, но и бессмысленны, потому что в 90% случаев препарат, который оказывается эффективным для лечения животных, он не приносит пользы человеку.

Конгресвумен добавила, что власти финансировали трансгендерные эксперименты, которые заставляли лабораторных животных проходить инвазивные операции и гормональную терапию в университетах по всей стране. Также администрация Байдена потратила $2,5 млн налогоплательщиков на изучение фертильности трансгендерных мышей. Ученые также тратили бюджетные средства на эксперименты с самцами обезьян, чтобы увидеть, делает ли гормональная терапия их более восприимчивыми к ВИЧ.

Ранее большинство американцев поддержали запрет Трампа на службу трансгендеров в армии.