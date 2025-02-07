В Томске серийный похититель шоколада и сливочного масла предстанет перед судом

В Томске местный житель предстанет перед судом за многочисленные кражи из сетевых супермаркетов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, с сентября 2022 года по ноябрь 2024 года мужчина вынес из магазинов под одеждой 368 плиток шоколада, 160 упаковок сливочного масла. Также вор специализировался на сыре, колбасах и консервах, периодически крал алкоголь.

«Похищенным мужчина распоряжался по своему усмотрению, продавал некоторые позиции на улице незнакомым людям, другие оставлял себе для личных нужд», — рассказали в ведомстве.

Общая сумма причиненного торговым сетям ущерба составила более 330 тысяч рублей. Фигуранту вменяется 51 имущественное преступление, его дело рассмотрит Ленинский районный суд города.

Ранее перед судом предстал серийный похититель сливочного масла из Красноярска.