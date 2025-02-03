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Серийный похититель сливочного масла из Красноярска предстанет перед судом

В Красноярске будут судить серийного похитителя сливочного масла

Житель Красноярского края предстанет судом за похищение 87 пачек сливочного масла из магазинов. Об этом сообщает краевое управление МВД.

По данным следствия, в сентябре 2024 года мужчина похитил 37 брикетов сливочного масла, вора задержали им оказался 24-летний красноярец. Выяснилось, что он причастен еще к двум аналогичным преступлениям, в одном случае он вынес из магазина 26 пачек масла, в другом — 24.

В отношении серийного вора было возбуждено уголовное дело, на допросе он признался, что украденное масло продал на улице прохожим. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемому может грозить до одного года лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области кража из магазина закончилась избиением вора. 63-летний местный житель попытался вынести из торгового зала продукты вместе с предметом кухонной утвари. Его догнала сотрудница и несколько раз ударила выпавшей из его рук сковородой.

Ранее в Ярославской области женщина с ребенком в коляске ограбила магазин.

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