Серийный похититель сливочного масла из Красноярска предстанет перед судом

Житель Красноярского края предстанет судом за похищение 87 пачек сливочного масла из магазинов. Об этом сообщает краевое управление МВД.

По данным следствия, в сентябре 2024 года мужчина похитил 37 брикетов сливочного масла, вора задержали им оказался 24-летний красноярец. Выяснилось, что он причастен еще к двум аналогичным преступлениям, в одном случае он вынес из магазина 26 пачек масла, в другом — 24.

В отношении серийного вора было возбуждено уголовное дело, на допросе он признался, что украденное масло продал на улице прохожим. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемому может грозить до одного года лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области кража из магазина закончилась избиением вора. 63-летний местный житель попытался вынести из торгового зала продукты вместе с предметом кухонной утвари. Его догнала сотрудница и несколько раз ударила выпавшей из его рук сковородой.

Ранее в Ярославской области женщина с ребенком в коляске ограбила магазин.