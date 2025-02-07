Врач раскрыл, как часто можно есть пиццу без вреда для здоровья

Врач Белоусов: пиццу можно есть не чаще двух раз в месяц

Частота употребления пиццы зависит от состояния здоровья человека и его рациона. Но в среднем лучше ограничиться одной-двумя порциями в месяц. Такой совет в беседе с РИАМО дал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Особенно осторожными нужно быть людям с чувствительным пищеварением. Например, некоторые плохо переносят дрожжевое тесто — оно может вызвать дискомфорт у тех, кто страдает от непереносимости дрожжей или имеет проблемы с ЖКТ. Но для большинства людей это не проблема», — сказал специалист.

Он посоветовал отдавать предпочтение пицце с натуральными ингредиентами — например, с курицей и овощами вместо жирного мяса и колбасы.

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова до этого объяснила, почему нельзя каждый день есть сосиски и колбасу.

Во-первых, по ее словам, такие продукты часто содержат большое количество соли. Избыток натрия может привести к повышению артериального давления, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Во-вторых, в составе колбас и сосисок нередко присутствуют консерванты и другие пищевые добавки. Некоторые из них могут негативно влиять на микрофлору кишечника, что в свою очередь отражается на общем состоянии организма.

Ранее родителям рассказали, почему детей нельзя кормить котлетами и щами в младенчестве.