Особняк бывшего совладельца Промсвязьбанка в центре Москвы продадут на торгах

Кредиторы бывшего акционера Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева выставят на торги его имущество в рамках процедуры банкротства. Об этом говорится в сообщении Федресурса, передает РБК.

Утверждается, что на торги выставят особняк в Кропоткинском переулке Москвы и участки в поселке «Горки-2» в Московской области. Стоимость активов Ананьева оценивается в 5,2 млрд рублей. Даты аукциона на данный момент не известны.

В мае 2024 года Арбитражный суд Москвы признал бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева банкротом. Начальную процедуру банкротства суд ввел еще в ноябре 2023 года по инициативе ПСБ. Тогда Ананьев был включен в реестр требований кредиторов с долгом в размере 91,2 млрд рублей долгов. Предпринимателя обязали выплатить такую сумму по иску Промсвязьбанка о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц кредитной организации.

Алексей Ананьев и его младший брат Дмитрий являлись топ-менеджерами ПСБ до 2017 года, когда Банк России приступил к санации кредитной организации (комплекс мер по финансовому оздоровлению банка. — «Газета.Ru»). Дмитрия Ананьева признали банкротом в январе 2021 года.

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