Дочь заживо сожгла 73-летнего отца, отказавшего ей в деньгах

В Таиланде женщина попросила у отца денег в долг и сожгла его после отказа

В Таиланде женщина сожгла пожилого отца, который отказался дать ей денег в долг, сообщает газета Thairath.

Инцидент произошел ночью 31 января в коттедже жертвы в тайской провинции Каласин. Позже полицейские обнаружили на пепелище обгоревшее тело хозяина дома и пригласили в участок его младшую дочь. Сначала она отрицала причастность к преступлению, но все же дала признательные показания спустя 31 час допроса.

Подозреваемая рассказала, что приехала к отцу, чтобы попросить в долг денег, которых у него не было. Тогда женщина предложила родителю взять эту сумму взаймы у ее родного брата и отдать деньги ей, но мужчина отказался.

Родные поссорились, и пьяная женщина связала отца проводами от электроприборов и подожгла на нем одежду. Пенсионер сгорел заживо, огонь также уничтожил его дом, а со счета пострадавшего после инцидента было снято 60 тыс. бат.

По словам сестры усопшего, ее племянница часто просила деньги у своего отца, который жил на одно пособие. Она говорила, что вернет их, но так и не сделала этого.

Ранее в Дагестане сын поджег отца из-за наследства.