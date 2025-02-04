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В Дагестане сын поджег отца из-за наследства

Mash: в Дагестане сын поджег отца из-за наследства и получил 10 лет колонии
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Дагестана осужден на 10 лет колонии строгого режима за то, что поджег своего пожилого отца, спасти пенсионера не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в Дагестанских Огнях, по словам соседей, отец и сын часто ссорились и дрались. Молодой мужчина отбирал у пенсионера деньги и выгонял на улицу. Во время очередной ссоры из-за наследства он избил отца лопатой, выгнал во двор, облил бензином и поджег.

Испугавшись последствий, мужчина потушил огонь и попытался самостоятельно вылечить родственника, скорую помощь вызывать боялся. Спасти пожилого мужчину в итоге не удалось, о произошедшем в семье узнали местные жители и вызвали полицию, злоумышленника задержали. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Воронежской области сын жестоко избил пожилого отца во время застолья. Пенсионер распивал спиртные напитки вместе со взрослым сыном. В ходе застолья родственники поссорились, сын напал на отца и избил его, а потом пошел проводить до дома. По дороге молодой мужчина еще раз набросился на 69-летнего пенсионера и нанес ему несколько ударов. Спасти пострадавшего не удалось, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемый заключен под стражу.

Ранее российский подросток четыре раза ударил отца ножом после воспитательной беседы.

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