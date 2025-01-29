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Прикурившей от Вечного огня россиянке назначили 360 часов обязательных работ

В Екатеринбурге осудили женщину, которая 22 июня прикурила от Вечного огня
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Depositphotos

Жительницу Нижнего Тагила осудили за реабилитацию нацизма после инцидента у Вечного огня, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Все произошло 22 июня прошлого года на мемориальном комплексе «Площадь Славы» в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Очевидцы заметили возле Вечного огня нетрезвую девушку и сняли на видео, как она пытается прикурить на мемориале. Прохожие попытались вразумить ее и оттащить, но горожанка на их замечания не реагировала, лишь улыбалась и махала рукой в ответ.

По данным Ura.ru, нарушительницей порядка оказалась 38-летняя Серафима Селенских, в ее отношении возбудили дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, выразившаяся в осквернении символа воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенная публично). По версии следствия, в День памяти и скорби пьяная тагильчанка взошла ногами в обуви на постамент Вечного огня и прикурила от его пламени, совершая при этом под музыку танцевальные движения.

Сегодня Свердловский областной суд назначил ей наказание в виде 360 часов обязательных работ.

Ранее два мальчика потушили Вечный огонь в Петербурге, забросав его снегом.

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