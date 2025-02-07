Индийцы устроили вечеринку в честь дня рождения бездомной собаки

Мужчины в Индии устроили вечеринку в честь дня рождения бездомной собаки, пишет NDTV.

В сети набирает популярность видео, на котором группа мужчин отмечает день рождения бродячей собаки по кличке Людо. Ролик, снятый в городе Девас, показывает, как животное катают на автомобиле, угощают тортом и запускают салют в его честь. Вдоль дороги были установлены большие щиты с поздравлениями, а собаку также осыпали цветами и украсили цветочной гирляндой, чтобы подчеркнуть важность момента.

Видео заканчивается важным посланием: авторы призывают людей заботиться о бездомных животных и защищать их. Многие зрители выразили восхищение поступком приятелей, но попросили больше не кормить собаку тортом, так как это может быть вредно для нее.

Ранее в США хозяин нашел свою собаку спустя 8 лет после ее пропажи.