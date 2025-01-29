Хозяин нашел свою собаку спустя 8 лет после ее пропажи

UPI: американец воссоединился со своей собакой спустя 8 лет после ее побега

В США мужчина нашел свою собаку через восемь лет после ее пропажи, пишет UPI.

По словам Поля Гильбо, собака сбежала, когда он переезжал из Массачусетса в Аризону. Во время остановки в Оклахома-Сити он вывел пятилетнего Дамиана на прогулку, но тот сорвался с поводка.

«Я пытался удержать его, но он либо испугался, либо просто решил сбежать», — вспоминает мужчина.

Поль провел неделю в поисках питомца, но, не сумев его найти, был вынужден продолжить путь. Судьба Дамиана оставалась неизвестной до недавнего времени, когда Гильбо получил сообщение от жителя Оклахомы Рика Чемберса, что тот нашел его собаку.

Чемберс обнаружил Дамиана бродящим на улице и отвез его к ветеринару, где сканирование микрочипа помогло установить контактные данные владельца. Пес был найден примерно в 50 км от места, где пропал. По словам Рика, собака была истощена, а ее когти сильно отросли.

Гильбо сообщил, что в тот же день выехал забирать Дамиана, который сразу его узнал.

Ранее в Британии заявили, что содержание собаки не сделает людей счастливее.