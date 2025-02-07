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«Появились крысы и клопы»: сибиряки просят спасти их от соседа, захламившего дом мусором

В Новосибирске жители пожаловались на соседа, завалившего квартиру мусором
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Telegram-канал «Честный Новосибирск»

В Новосибирске жители одного из домов обеспокоены соседством с психически нездоровым человеком, который заполнил свою квартиру мусором. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный Новосибирск».

«В нашем подъезде живет психически больной человек. Он завалил свою квартиру мусором, тащит в основном просроченные продукты с помоек, у нас, соседей, появились крысы, клопы, тараканы», — посетовал один из жильцов.

Также, по словам автора сообщения, сосед нередко проявляет агрессию к детям. Житель отметил, что он и другие жильцы неоднократно вызывали полицию и психиатрическую бригаду скорой помощи, но пока не добились госпитализации мужчины.

«Вызываем бригаду, но они не приезжают без полиции, полицию вызываем, но они не приезжают. Ответ: «Нет машины». Звоним по 12 часов, вчера добились, чтобы приехала бригада без полиции и забрали по заявлению от соседей. Приехали, но нужен участковый опечатать квартиру, участковый на на другом вызове. Оставили его до утра, утром вызывайте по новой», — пожаловался автор сообщения.

Ранее в Новосибирске мужчина застрял в норе из хлама в собственном доме: его доставали спасатели.

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