Россиянам рассказали, как кошки воспринимают мир

Кошки воспринимают мир иначе, чем люди, поэтому их поведение может трактоваться хозяевами как странное или загадочное. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

«Например, многие думают, что кошка не любит путешествовать, потому что не хочет следовать за нами в отпуск. На самом деле она испытывает беспокойство и дискомфорт, потому что ощущает угрозу своему привычному пространству. Это абсолютно не похоже на собаку, которая с радостью поедет туда, где ее хозяин», — говорится в сообщении.

Помимо этого, кошки не склонны к мести, как люди. Если они ведут себя отстраненно, это может быть реакцией на неуверенность или попыткой восстановить баланс, отметили эксперты. По их словам, эти домашние животные по-особенному проявляют стресс. Так, они могут раздражаться и нервничать, если нарушается их рутина, например, меняется время кормления.

Международная группа ученых до этого обнаружила, что секрет общения с кошками заключается в медленном моргании. Команда психологов провела два эксперимента, чтобы проверить, как кошки реагируют на людей, которые моргают по-кошачьи – медленно и с полуопущенными веками.

Ранее зооинженер рассказала о формировании привязанности кошек к хозяевам.