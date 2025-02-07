На Камчатке мужчина выследил любимую, похитил ее, удерживал в прицепе и насиловал

Жителя Камчатки осудили на 12 лет за похищение и изнасилование возлюбленной

Суд вынес приговор жителю Петропавловска-Камчатского, обвиняемому в похищении человека. Об этом сообщает Елизовский районный суд Камчатского края.

По версии следствия, мужчина был влюблен в пострадавшую и спланировал свои действия. Он выследил женщину на парковке и потребовал ее пересесть на пассажирское сидение ее машины.

Затем он ударил ее по голове, и возлюбленная потеряла сознание. Мужчина вывез женщину в другой район и оставил в заранее приготовленном прицепе.

«После этого С. увез потерпевшую, пристегнутую наручниками в автомобильном прицепе, в Елизовский район, где совершал в отношении нее действия сексуального характера и изнасилование с применением насилия и угрозой его применения», – сообщается в публикации.

Возлюбленная уговорила обвиняемого отпустить ее на следующий день. Мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Сам фигурант во всем признался.

Суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

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