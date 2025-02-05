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В Швеции 17-летнего подростка обманом заманили на свидание и похитили

Dagens Nyheter: 17-летний подросток сходил на свидание в Швеции и был похищен
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Shutterstock

В Швеции 17-летнего подростка обманом заманили на свидание и похитили, пишет Dagens Nyheter.

В Швеции завершилось громкое судебное разбирательство по делу о похищении 17-летнего юноши, которого обманом заманили на свидание, а затем пять дней удерживали в плену, подвергая издевательствам и пыткам. Окружной суд Уппсалы вынес приговоры семи обвиняемым — пяти мужчинам и двум женщинам, — признав их виновными в различных преступлениях, включая похищение человека, вымогательство и нападение при отягчающих обстоятельствах.

Инцидент произошел в июне 2024 года. Подросток познакомился с одной из обвиняемых в соцсети, и через несколько недель они договорились о встрече. Однако свидание пошло не по плану: после ужина юношу силой затащили в белый фургон.

Последующие пять дней стали для подростка настоящим испытанием. Его перевозили из подвального помещения в квартиру, где связывали, избивали и подвергали пыткам. Похитители порезали ему спину бритвенным лезвием и нанесли ножевые ранения, одно из которых привело к необратимому повреждению нерва на пальце.

Преступники требовали от семьи подростка выкуп. По данным следствия, мотивом преступления стало то, что отец юноши — успешный бизнесмен, генеральный директор нескольких компаний. Помимо физических пыток, похищенного унижали: ему сбрили волосы и постоянно угрожали расправой над ним и его семьей в случае попытки побега или обращения в полицию.

Главный организатор похищения, который также был водителем фургона, получил девять лет тюрьмы. Женщина, заманившая подростка на свидание, была приговорена к трем с половиной годам лишения свободы за соучастие в похищении и вымогательстве.

«Мне снятся кошмары, я стыжусь снимать рубашку из-за шрамов на спине. Я больше не хочу ни с кем дружить, стал подозрительным и боюсь выходить из дома», — рассказал потерпевший.

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