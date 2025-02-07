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Тренер оценил эффективность трендовых «дофаминовых прыжков»

Тренер Скрипник: «дофаминовые прыжки» могут навредить здоровью
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Hitdelight/Shutterstock/FOTODOM

Методика «дофаминовых прыжков», которая приобрела популярность в интернете в последнее время, не превосходит по эффективности прочие виды физической нагрузки. Об этом «Москве 24» рассказал спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник.

В ходе таких прыжков предлагается прыгать без обуви и при приземлении мягко ударять большими пальцами ног об пол, чтобы «воздействовать на «точку» дофамина». Как обещает автор методики, этот метод будет стимулировать выработку гормона дофамина и позволит эффективнее избавляться от лишнего веса и отечности.

«Выработке дофамина способствует любая усиленная двигательная активность и оказывает те же элементы воздействия на дофаминовые рецепторы, как и предложенная техника. Производится ли при ее выполнении большее количество гормона, чем при классических занятиях спортом? Неизвестно. Но с таким успехом «дофаминовой» можно назвать всю высокоинтенсивную нагрузку», — сказал Скрипник.

Помимо этого, такие упражнения могут быть небезопасными для здоровья, потому что при их выполнении создается повышенная нагрузка на стопы. Это грозит травмами коленей, тазобедренного и поясничного отделов. В связи с этим он посоветовал отказаться от методики людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, проблемами с кардиореспираторной и нервной системами и при беременности.

Фитнес-тренер Антонина Гампер до этого говорила, что в офисе во время перерывов стоит выполнять физические упражнения, чтобы избежать неприятных ощущений в теле после сидячей работы.

Ранее фитнес-эксперт рассказал, как быстро подготовить тело к пляжному сезону.

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