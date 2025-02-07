На Аляске пропал самолет с пассажирами

Власти Аляски сообщили о пропаже самолета, на борту которого было 10 человек

На Аляске пропал самолет компании Bering Air, на борту которого находились девять пассажиров и пилот. Об этом сообщила газета Anchorage Daily News.

По данным местной администрации, самолет Cessna Caravan летел из Уналаклита в Ном. Сейчас добровольцы и спасательные службы ведут наземные поиски самолета, так как с воздуха пока невозможно искать из-за погоды и плохой видимости, пояснили власти.

Накануне небольшой частный самолет потерпел крушение в кантоне Берн, расположенном на западе центральной части Швейцарии. По информации журналистов, в стране разбился одномоторный пятиместный самолет Socata TBM-700C французского производства.

Воздушное судно следовало из города Локарно в город Гренхен. Другие подробности, включая причины авиакатастрофы, пока не поступали.

Ранее сообщалось, что пилот столкнувшегося с лайнером вертолета Black Hawk мог принять источник света за самолет.