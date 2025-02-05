Врач предупредила об опасности двух самых модных диет

Выскобелковые диеты, как правило, оказываются эффективными для снижения веса, так как ускоряют метаболизм. Но позитивный эффект от них сохраняется ненадолго, так как организм, получая в избытке насыщенные жиры и белки, начинает копить холестерин. Это чревато массой серьезных, опасных заболеваний, предупредила диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Белки и жиры в составе подобных диет дают чувство сытости, поэтому в первое время человек действительно теряет вес. Но такие диеты нежизнеспособны, поскольку в долгосрочной перспективе они лишь наносят урон здоровью: приводят к запорам, нарушению обмена холестерина, а в будущем — к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и рака толстого кишечника, подчеркнула врач. Она привела в пример сидевшего на такой диете американца, на теле которого образовались ксантелазмы из-за избытка холестерина.

«Неважно, насколько модная и эффективная диета — кетодиета, карнивор или диета Дюкана — избыток белков и насыщенных жиров приводит к нарушению обмена холестерина, повышает уровень плохого холестерина, то есть липопротеинов низкой плотности, а следовательно, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила Дианова.

Больше всего у сидящих на таких диетах людей страдает печень на фоне притока экзогенного холестерина. Но вред наносит не только избыток жиров — у каждого человека есть и норма потребления белка. Рассчитывается она исходя из того, что один грамм белка должен приходиться на килограмм массы тела.

Однако все время высчитывать это может быть затруднительно, поэтому, по мнению врача, лучше всего использовать правило тарелки: половину ее должны занимать фрукты и овощи, четверть — белки и еще четверть — сложные углеводы. Следование этому принципу помогает человеку взять питание под контроль и снизить всевозможные риски для здоровья, заключила Дианова.

Напомним, ученые выяснили, что кетодиета действительно помогает похудеть, но усиливает воспаление и способствует атеросклерозу. Кроме того, она негативно влияет на обмен веществ, что в долгосрочной перспективе может привести к проблемам со здоровьем.

Российские ученые ранее назвали плюсы и риски сыроедения, веганства и карнивор-диеты.