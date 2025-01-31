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Подросток пришел в гости к бабушке и изнасиловал двоюродную сестру в Ленобласти

В Ленобласти подросток изнасиловал двоюродную сестру в гостях у бабушки
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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Ленинградской области 16-летний подросток пришел в гости к бабушке и изнасиловал свою 15-летнюю двоюродную сестру. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Предварительно, инцидент произошел 28 января. По словам матери девушки-подростка, ее дочь находилась в гостях у бабушки в одной из деревень. Там же был двоюродный брат школьницы, обучающийся на первом курсе колледжа в Кингисеппе. Юноша надругался над сестрой.

Отчим девушки 30 января обратился в отдел полиции Волосовского района и сообщил о случившемся. Предполагаемого насильника доставили в Следственный комитет. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Самаре священника заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней прихожанки. Районный суд принял решение поместить мужчину под стражу.

Ранее в Прикамье огласили приговор мужчине, который изнасиловал трехлетнюю девочку.

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