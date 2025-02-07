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«Учительница года» из США совратила учеников 11 и 12 лет

Fox News:в США 35-летняя учительница признала вину в совращении мальчиков
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В США 35-летняя учительница признала себя виновной в совращении учеников. Об этом сообщает Fox News.

По версии правоохранителей, от действий педагога пострадали два школьника 11 и 12 лет. В переписке с ними она флиртовала, делилась личными фото и требовала подобные снимки в ответ. Также прокуроры установили как минимум один случай, когда женщина просила о личной встрече у нее в классе.

С одним из детей она состояла в отношениях около года. Педагог ревновала пострадавших к их сверстницам.

Учительницу арестовали в 2023 году. При этом за некоторое время до этого управление образования Сан-Диего признало ее «Учителем года».

«Когда ее арестовали, у нее в кошельке была фотография мальчика, у нее были украшения с его инициалами, в ее классе были обнаружены любовные письма», – поделился заместитель окружного прокурора.

Сначала женщина отрицала вину, но недавно признала себя виновной по нескольким пунктам обвинения, среди которых – непристойные действия в отношении несовершеннолетнего.

Ранее в США женщина совратила 13-летнего мальчика и пообещала уйти от мужа ради него.

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