Обломки вертолета, упавшего в реку после столкновения с самолетом в США, подняли из реки

Обломки потерпевшего крушение в Вашингтоне военного вертолета подняли из реки

Обломки потерпевшего крушение после столкновения с пассажирским самолетом в Вашингтоне военного вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk подняли со дна реки. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Cо дна реки Потомак были извлечены обломки военного вертолета, столкнувшегося в воздухе с пассажирским самолетом...» — говорится в сообщении.

Обломки воздушного судна выгрузили на баржу, их доставят в охраняемое место. Работы по поиску двигателя и рулевого винта Black Hawk продолжаются.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находилось 64 человека, в том числе участники юниорской сборной США по фигурному катанию и тренеры, в вертолете — трое военных. Выжить никому не удалось.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что предупреждения об угрозе столкновения поступили слишком поздно. Обстоятельства авиакатастрофы еще устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пилот Black Hawk мог принять источник света за самолет.