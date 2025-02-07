Школьники в Петербурге устроили драку после удара молотком по голове

Ученик одной из школ в Санкт-Петербурге ударил одноклассника молотком по голове, после чего началась драка. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на кадры видеонаблюдения.

Источник телеканала в школе сообщил, что конфликт возник между двумя восьмиклассниками — молодой человек с молотком пронес его в школу, чтобы отомстить своему обидчику: тот угрожал избиением ему и его подруге.

По словам преподавателей, ударивший своего одноклассника подросток хорошо учится, но испытывает трудности с тем, чтобы находить общий язык со сверстниками и учителями. Пострадавший от удара молотком молодой человек, напротив, по словам учителей, учится плохо и часто вступает в конфликты, отстаивая свое мнение физической силой.

Недавно также прокуратура Екатеринбурга объявила, что разбирается в ситуации с нападением школьника на ребенка — подросток нанес несколько ударов ножом после того, как другой школьник обрызгал его из водяного пистолета.

Ранее в Волжске подросток напал с ножом на двух школьников.