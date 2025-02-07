Защита соучастника Фургала просила освободить его от наказания

Защита соучастника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Марата Кадырова, который заявлял о наличии у него онкологического заболевания, просила освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Приговор Фургалу был вынесен Люберецким городским судом Подмосковья 10 февраля 2023 года. Суд приговорил бывшего главу Хабаровского края к 22 годам колонии. Вместе с ним были осуждены помощник экс-губернатора Андрей Карепов, который получил 21 год, а также предприниматель из Хабаровска Андрей Палей, осужденный на 17 лет. Бывший инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров был приговорен к 9,5 года лишения свободы.

На этапе апелляции защита настаивала на том, что на присяжных было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя, и просила вернуть дело на новое рассмотрение. Мособлсуд, рассматривавший дело, подтвердил законность приговора 15 ноября 2023 года, что привело к обжалованию в кассационном суде. 20 сентября 2024 года Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил приговор в силе и не удовлетворил жалобы осужденных и их защитников.

На заседании в кассационном суде Кадыров говорил, что у него «вторая стадия рака». Фургал уточнял, что Кадыров болен раком легкого.

«Вопреки доводам защитников назначенное Кадырову М.Ф. наказание как за совершенное им преступление, так и на основании части 5 статьи 74, статьи 70 УК РФ является справедливым и отвечает целям, определенным частью 2 статьи 43 УК РФ, от его отбывания он в силу положений части 2 статьи 81 УК РФ не мог быть освобожден, поскольку в материалах дела не содержится объективных данных, свидетельствующих о невозможности осужденного по состоянию здоровья отбывать назначенное ему наказание», — сказано в материалах суда.

Ранее движение «Я/мы Сергей Фургал» внесли в реестр экстремистских.