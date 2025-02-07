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В России предложили выплачивать пособие на ребенка родителям детей до 23 лет

В Думу внесли проект о выплате пособия на ребенка родителям детей до 23 лет
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Shutterstock

В Госдуму внесли законопроект о выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка родителям детей в возрасте до 23 лет, обучающихся очно. Документ был опубликован в думской электронной базе.

Проектом предлагается внести изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». В соответствии с действующим законом, беременным женщинам и одному из родителей или опекунов ребенка в возрасте до 17 лет, нуждающимся в социальной поддержке, предоставляется право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

В пояснительной записке к документу говорится, что это положение противоречит закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», согласно которому, ребенком считается лицо до достижения им возраста 18 лет. Кроме того, в проекте отмечается, что если ребенок обучается в образовательной организации по очной форме обучения, он учитывается в составе семьи до достижения им 23 лет, в результате чего снижается среднедушевой доход семьи.

Законопроектом предусматривается, что это пособие сможет получать родитель ребенка до 23 лет, обучающегося в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или в вузе по очной форме обучения.

До этого в Минтруде РФ заявили, что в России с 1 января упростили правила назначения единого пособия на новорожденного ребенка — если родитель уже получает это пособие, выплата на новорожденных будет начисляться автоматически.

Ранее в России предложили ввести зарплату для родителей детей-инвалидов.

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