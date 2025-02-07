Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьные медики в России получат статус специалистов

«Ъ»: Минздрав планирует ввести штатную должность для школьных медиков
close
Константин Чалабов/РИА «Новости»

Министерство здравоохранения России намерено ввести штатную должность для школьных медицинских работников — она будет носить название «специалист по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях». Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на заявление ведомства.

Уточняется, что специалистом должен быть медицинский работник с высшим профильным образованием. В то же время в роли такого специалиста может выступить и медицинская сестра, однако лишь со степенью «бакалавра сестринского дела».

В «Ъ» добавили, что Минздрав России «проводит работу по актуализации» порядка оказания медпомощи школьникам.

До этого министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова сообщила, что в оренбургской школе №69 были зафиксированы случаи заражения норовирусом. Случаи заболевания были выявлены в ночь на 12 января, заболевшие дети были лабораторно обследованы, возбудителем является норовирус второго типа.

Ранее в якутской школе-интернате педагог выкинул ребенка-инвалида из класса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами