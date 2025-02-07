Школьные медики в России получат статус специалистов

Министерство здравоохранения России намерено ввести штатную должность для школьных медицинских работников — она будет носить название «специалист по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях». Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на заявление ведомства.

Уточняется, что специалистом должен быть медицинский работник с высшим профильным образованием. В то же время в роли такого специалиста может выступить и медицинская сестра, однако лишь со степенью «бакалавра сестринского дела».

В «Ъ» добавили, что Минздрав России «проводит работу по актуализации» порядка оказания медпомощи школьникам.

До этого министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова сообщила, что в оренбургской школе №69 были зафиксированы случаи заражения норовирусом. Случаи заболевания были выявлены в ночь на 12 января, заболевшие дети были лабораторно обследованы, возбудителем является норовирус второго типа.

Ранее в якутской школе-интернате педагог выкинул ребенка-инвалида из класса.