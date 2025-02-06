Тренер объяснила, в какое время суток лучше тренироваться, чтобы похудеть

Заниматься спортом полезно в любое время суток. Но когда тренировки приносят максимум пользы? Тут однозначного ответа нет, ведь биоритмы у всех разные. Кто-то чувствует прилив сил с утра, а кто-то, наоборот, разгоняется только к вечеру. Но у каждого варианта есть свои плюсы и минусы, рассказала «Газете.Ru» Мария Вереникина, фитнес-тренер Simple Fit.

«Утренняя физнагрузка помогает быстрее проснуться и зарядиться энергией на день. Исследования показывают, что люди, тренирующиеся утром, чувствуют себя продуктивнее и лучше справляются с рабочими задачами. Кроме того, утренние тренировки натощак эффективно сжигают жир. Это выяснилось в результате эксперимента, проведенного Университетом Цукуба в Японии. Оказалось, что упражнения натощак увеличивали окисление жиров в течение последующих 24 часов существеннее, чем тренировки в другие периоды дня — организм использовал жиры в качестве основного источника энергии, поскольку запасы углеводов после ночного сна были истощены. Поэтому утренние тренировки могут быть особенно полезны, если вы хотите сбросить вес или наладить обмен веществ», — объяснила она.

Вереникина отмечает, что утренние тренировки подходят и тем, кто хочет быстрее настроиться на рабочий ритм. Но если тренировки заставляют вас жертвовать сном, пользы от них будет мало. Недостаток сна повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, снижает концентрацию и может привести к набору веса.

Большинство людей занимаются спортом вечером — после работы или учебы. В это время организм уже точно проснулся, мышцы разогреты, а уровень силы и выносливости выше, чем утром.

По словам Вереникиной, вечерний спорт может быть отличным способом расслабиться после тяжелого дня.

«Исследования показывают, что регулярные физические нагрузки снижают уровень тревожности и могут облегчать симптомы депрессии. Например, эксперименты в Школе медицины при Бостонском университете показали, что 30 минут ходьбы на беговой дорожке в течение 10 дней значительно снижали уровень депрессии. А участники, которые занимались интервальными тренировками по 30 минут 4 раза в неделю, отметили улучшение психоэмоционального состояния, и эффект сохранялся даже через 3 месяца после завершения программы. Но у этого подхода есть минус: слишком поздние тренировки могут разогнать нервную систему и спровоцировать проблемы со сном. Поэтому важно сохранять интервал в несколько часов между активностью и отходом ко сну», — подчеркнула эксперт.

Считается, что лучшее время для силовых тренировок — с 16:00 до 19:00. Но далеко не у всех есть возможность заниматься в этот промежуток. Главное правило: тренировки должны быть комфортными и регулярными. Если вы не профессиональный спортсмен, организм со временем адаптируется к вашему графику.

«Чтобы выбрать комфортное время для тренировок, попробуйте несколько вариантов: позанимайтесь утром и вечером, а затем оцените свои ощущения. Обратите внимание на уровень энергии в течение дня, продуктивность после тренировки и качество сна. Если после вечерних занятий вам сложно заснуть, возможно, стоит тренироваться раньше. Если утром чувствуете себя разбитым, значит, спорт сразу после пробуждения вам не подходит. Учитывайте свой график — тренировки не должны мешать другим делам. Главное — заниматься стабильно и с удовольствием, ведь организм постепенно адаптируется к выбранному времени», — рекомендовала эксперт.

Как отмечает Вереникина, регулярность и комфорт — ключевые факторы успешных тренировок. Так вы сможете определить для занятий то время, которое идеально подойдет именно вам.

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