Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне в среднем ежемесячно откладывают 14 тысяч рублей

Ежемесячные накопления россиян в среднем составляют 14 тысяч рублей
close
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Суммарно 43% россиян ежемесячно занимаются накоплениями. В среднем эти опрошенные откладывают около 14 000 рублей каждый месяц. Это показало исследование Авито Работа, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 20% работающих россиян признались, что откладывают часть зарплаты на будущее, но делают это нерегулярно. Среди тех, кто ежемесячно выделяет суммы на накопления, 18% откладывают до 5 000 рублей, 10% — от 5 001 до 10 000 рублей, а 6% — от 10 001 до 20 000 рублей. Более крупные суммы откладывают реже: 4% респондентов сберегают от 20 001 до 30 000 рублей, 2% — от 30 001 до 40 000 рублей, и лишь 1% откладывает более 100 000 рублей ежемесячно.

Интересно, что большие суммы получается регулярно откладывать молодым респондентам: россияне от 18 до 24 лет откладывают в среднем около 19 321 рубля в месяц, респонденты от 25 до 34 лет — 15 677 рублей в месяц.

В разрезе профессиональных сфер наибольшие суммы ежемесячно откладывают работники в сфере продаж и управления недвижимостью — в среднем 22 927 рублей. Около 19 653 рублей в месяц удается отложить представителям сферы искусства и развлечений. На третьем месте находятся специалисты в области юриспруденции, которые откладывают около 19 265 рублей в месяц.

Ранее выяснилось, что больше половины россиян испытывают сильный стресс на работе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами