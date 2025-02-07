Россияне в среднем ежемесячно откладывают 14 тысяч рублей

Суммарно 43% россиян ежемесячно занимаются накоплениями. В среднем эти опрошенные откладывают около 14 000 рублей каждый месяц. Это показало исследование Авито Работа, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 20% работающих россиян признались, что откладывают часть зарплаты на будущее, но делают это нерегулярно. Среди тех, кто ежемесячно выделяет суммы на накопления, 18% откладывают до 5 000 рублей, 10% — от 5 001 до 10 000 рублей, а 6% — от 10 001 до 20 000 рублей. Более крупные суммы откладывают реже: 4% респондентов сберегают от 20 001 до 30 000 рублей, 2% — от 30 001 до 40 000 рублей, и лишь 1% откладывает более 100 000 рублей ежемесячно.

Интересно, что большие суммы получается регулярно откладывать молодым респондентам: россияне от 18 до 24 лет откладывают в среднем около 19 321 рубля в месяц, респонденты от 25 до 34 лет — 15 677 рублей в месяц.

В разрезе профессиональных сфер наибольшие суммы ежемесячно откладывают работники в сфере продаж и управления недвижимостью — в среднем 22 927 рублей. Около 19 653 рублей в месяц удается отложить представителям сферы искусства и развлечений. На третьем месте находятся специалисты в области юриспруденции, которые откладывают около 19 265 рублей в месяц.

Ранее выяснилось, что больше половины россиян испытывают сильный стресс на работе.