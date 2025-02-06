Больше половины россиян испытывают сильный стресс на работе

Россияне часто испытывают стресс на работе, а оплачиваемые консультации со специалистом могут повысить их лояльность к компании и продуктивность. Это следует из исследования, проведенного hh.ru и онлайн-сервисом «Ясно», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным исследования, 37% работников в России оценивают свой уровень стресса как умеренный, 30% — как высокий, а 17% — как очень высокий. Больше всего переживаний испытывают жители Челябинской области — очень высокий уровень стресса отметили 25% опрошенных. В Волгоградской области и на Алтае преобладает умеренный уровень — 48 и 47% соответственно, а самыми стойкими оказались жители Воронежской области — 18% респондентов живут без стресса на работе.

Разница между гендерами незначительна — женщины лишь немного чаще отмечают очень высокий уровень стресса. С возрастом работники чувствуют все меньше напряжения. Среди опрошенных старше 55 лет преобладает умеренный уровень.

Почти половина респондентов хотели бы, чтобы компания предоставляла доступ к психологической помощи. Более 60% участников исследования отметили, что обратились бы к психологу по причине стресса и выгорания на работе, 40% пришли бы обсудить личные трудности, а 39% пожаловались бы на эмоциональную нестабильность и проблемы с мотивацией.

Екатерина Артеменко, практикующий психолог, супервизор, гештальт-терапевт и комьюнити-директор сервиса онлайн-психотерапии «Ясно»:

«Можно смело сказать, что психотерапия влияет на человека. Исследование своих чувств, поиск новых путей удовлетворения своих потребностей, своевременное обнаружение своего дискомфорта и его причин — все это формирует новый опыт, который часто может быть фундаментально полезным во всех сферах жизни — и в работе соответственно».

66% опрошенных считают, что полная или частичная оплата работодателем консультаций со специалистом повысит их продуктивность. Больше всех такой позиции придерживаются ученые, учителя и работники отдела рекламы, их поддерживает высший и средний менеджмент. Трудящиеся в сфере недвижимости и на производстве высказываются против чаще остальных.

Также 54% участников исследования полагают, что доступ к психологической помощи повысит их лояльность к компании.

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