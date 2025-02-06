Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Больше половины россиян испытывают сильный стресс на работе

Больше всего испытывают стресс на работе жители Челябинской области
close
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Россияне часто испытывают стресс на работе, а оплачиваемые консультации со специалистом могут повысить их лояльность к компании и продуктивность. Это следует из исследования, проведенного hh.ru и онлайн-сервисом «Ясно», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным исследования, 37% работников в России оценивают свой уровень стресса как умеренный, 30% — как высокий, а 17% — как очень высокий. Больше всего переживаний испытывают жители Челябинской области — очень высокий уровень стресса отметили 25% опрошенных. В Волгоградской области и на Алтае преобладает умеренный уровень — 48 и 47% соответственно, а самыми стойкими оказались жители Воронежской области — 18% респондентов живут без стресса на работе.

Разница между гендерами незначительна — женщины лишь немного чаще отмечают очень высокий уровень стресса. С возрастом работники чувствуют все меньше напряжения. Среди опрошенных старше 55 лет преобладает умеренный уровень.

Почти половина респондентов хотели бы, чтобы компания предоставляла доступ к психологической помощи. Более 60% участников исследования отметили, что обратились бы к психологу по причине стресса и выгорания на работе, 40% пришли бы обсудить личные трудности, а 39% пожаловались бы на эмоциональную нестабильность и проблемы с мотивацией.

Екатерина Артеменко, практикующий психолог, супервизор, гештальт-терапевт и комьюнити-директор сервиса онлайн-психотерапии «Ясно»:

«Можно смело сказать, что психотерапия влияет на человека. Исследование своих чувств, поиск новых путей удовлетворения своих потребностей, своевременное обнаружение своего дискомфорта и его причин — все это формирует новый опыт, который часто может быть фундаментально полезным во всех сферах жизни — и в работе соответственно».

66% опрошенных считают, что полная или частичная оплата работодателем консультаций со специалистом повысит их продуктивность. Больше всех такой позиции придерживаются ученые, учителя и работники отдела рекламы, их поддерживает высший и средний менеджмент. Трудящиеся в сфере недвижимости и на производстве высказываются против чаще остальных.

Также 54% участников исследования полагают, что доступ к психологической помощи повысит их лояльность к компании.

Ранее выяснилось, что недостаток солнца зимой может усугубить панические атаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами