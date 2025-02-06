Мужчина жестоко избил собутыльницу после застолья в Подмосковье

В Подмосковье пьяный мужчина жестоко избил женщину после ссоры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городском округе Домодедово. Мужчина и женщина распивали спиртные напитки в одном из домов на улице Курыжова в микрорайоне Южный. В какой-то момент между ними возникла ссора, и россиянин жестоко избил собутыльницу.

В результате случившегося женщину 1997 года рождения госпитализировали в медицинское учреждение. Подробной информации о ее состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель города Люберцы 1988 года рождения. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее россиянин разозлился и жестоко избил свою пожилую мать.