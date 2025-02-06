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Россиянин из ревности ударил соседа шампуром в грудь

РЕН ТВ: в Симферополе мужчина из ревности ударил соседа шампуром в грудь
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Симферополе мужчина вонзил соседу в грудь шампур из-за ревности. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 5 января. Между 40-летним и 50-летним соседями произошла драка на лестничной площадке подъезда одного из домов — причиной стала ревность. В ходе потасовки один из них ударил другого шампуром в грудь.

Спасти пострадавшего 50-летнего мужчину не удалось. Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов, в его отношении возбуждено уголовное дело.

До этого в правоохранительные органы обратилась 26-летняя жительница Ельца, заявив, что днем 2 февраля неизвестная пыталась поджечь ее дом. Она облила фасад дома бензином и подожгла его. Поджигательница призналась, что приревновала хозяйку дома к своему мужчине.

Ранее в Перми ревнивец жестоко избил несовершеннолетнюю возлюбленную.

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